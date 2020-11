Giorni particolari, per Cristiano Ronaldo. Che, come mostrato su Instagram, continua gli allenamenti con la nazionale. E proprio dal Portogallo, secondo il quotidiano Record, da sempre vicino alle vicende di Cristiano, non c’è solo il Paris Saint-Germain tra i club attenti alla situazione del fuoriclasse della Juventus. Anzi, come scrive: “Da settimane si è mosso anche il Manchester United con un’offerta già fatta tramite l’agente Jorge Mendes, una proposta di contratto per il ritorno del portoghese in Premier League”.