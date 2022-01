Intervistato da ESPN Brasil, Cristiano Ronaldo parla dello United e non solo.



NAZIONALE - "Sappiamo che abbiamo battaglie difficili da affrontare. Prima contro la Turchia e, se vinciamo, ci sarà l'Italia... credo. Vedremo. A marzo saremo pronti, sarà una battaglia, sarà bello per gli appassionati di calcio. Non esiste uno scenario perfetto. Dobbiamo affrontare le cose come stanno. C'è tempo, dobbiamo godercelo fino ad allora e a marzo essere preparati".



UNITED - "Era una sfida e sapevo che sarebbe stato complicato. Le aspettative che avevo all'inizio non sono cambiate molto, ma è vero che non stiamo andando bene come dovremmo, sia individualmente che collettivamente".