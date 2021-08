Sembrava sicuro che Cristiano Ronaldo si trasferisse dalla Juventus al Manchester City fino a stamattina, invece l'ora di pranzo ha fatto scoccare una nuova epoca dell'addio di CR7 alla Juve: quella della sponda United di Manchester. Il City si è infatti tirato indietro e ha lasciato andare i rivali cittadini. Niente "strana coppia" Ronaldo-Guardiola, dunque!Il motivo del forfait dei Citizens? L'impossibilità di cedere Raheem Sterling per far posto a Ronaldo, e contestualmente la non volontà di spendere i quasi 30 milioni richiesti dalla Juve per il cartellino del fuoriclasse portoghese.