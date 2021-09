Continua ad alimentarsi di voci e opinioni il dibattito sul ritorno ditra i Red Devils. Interpellato in conferenza stampa, anche l'allenatore delha voluto dire la sua al proposito. "Se sono contento del suo arrivo al? No, non posso dirlo" ha detto il tedesco ai microfoni di Sky Sport, per poi aggiungere: "Non sono stupito che il club inglese abbia spinto per questo trasferimento, ma sono sorpreso che abbia lasciato la. Non pensavo che sarebbe potuto accadere".