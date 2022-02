Secondo quanto riportato dal Sun, il rapporto tra Ronaldo e Rangnick è ai minimi termini: CR7 vuole subito via il tecnico tedesco. Ecco le parole dell'allenatore dopo gli ultimi risultati: "Arrivare quarti in campionato è quel che lo United deve volere. È il nostro obiettivo massimo. Non c'è altro, forse andare avanti in Champions che comunque non è facile. In campionato l'obiettivo è arrivare quarti. Per la prossima stagione, so cosa ci vuole dopo un po' che sono qui ma non è il momento di discutere su questo, ora sono concentrato su domani. Poi martedì o mercoledì sulla Champions e poi sulle prossime settimane. Concentrazione sulla squadra attuale e ottenere il massimo. Poi si può pensare al futuro".