Da quando la Juve si è aggiudicata uno dei migliori attaccanti in circolazione con l'arrivo di Vlahovic, nel mondo bianconero sembra essere stato definitivamente dimenticato il fuoriclasse portoghese Cristiano Ronaldo. Soprattutto alla luce dell'annata da incubo che CR7 sta vivendo a Manchester, dove in queste ultime ore sarebbero rimbalzate anche notizie su una possibile rottura totale tra lui e il nuovo allenatore Rangnick.Stando a quanto riportato dal quotidiano spagnolo AS infatti, il 5 volte Pallone d'Oro non sarebbe neanche stato convocato per il derby contro il Manchester City, datp che Ronaldo non era presente ieri notte al Lowry Hotel, sede dei ritiri pre-partita dei Red Devils.