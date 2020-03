Una maglia di Ronaldo contro il coronavirus. La storia è raccontata da Tuttosport e arriva da Torregrotta. Il procuratore Leo Saija, in particolar modo, ha regalato al comune una maglia autografata del campione della Juventus. Un modo per aumentare la raccolta fondi in favore dell'ospedale Cutroni Zodda di Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina. "E' un'idea che mi è venuta in mente l'11 marzo nel giorno del mio 35° compleanno", racconta il procuratore. "Ho voluto fare io un regalo chiedendo alla Juventus una maglia per questa iniziativa, oggi quanto mai importante. Un modo per sostenere il luogo in cui vivo". La maglia verrà sorteggiata al termine della sottoscrizione avviata il 18 marzo e che si conclude oggi. Per chi vuole partecipare deve effettuare un versamento di 20 euro come contributo di solidarietà all'iban IT53O0200882370000300009414, beneficiario il Comune di Torregrossa, cauzione "Maglia Ronaldo donazione emergenza coronavirus"