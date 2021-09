si è presentato per l'allenamento del Manchester United al massimo del suo stile mercoledì, arrivando in una Lamborghini da 170.000 sterline - dando il pollice in su ai fotografi mentre il mondo attende il suo secondo debutto per i Red Devils. Ha completato il suo ritorno da favola all'Old Trafford il giorno della scadenza dei trasferimenti, rientrando dalla Juventus circa 12 milioni di sterline, con il 36enne che spera di portare gli uomini di Ole Gunnar Solskjaer alla vittoria della Premier League in questa stagione.