Forse è normale cheO forse no, soprattutto quandoDi sicuro Ronaldo è stato un’ombra inquietante sull’estate della Juve : un convitato di pietra,; un protagonista muto eppure capace di dire mille cose e; unaquando si è trattato di scegliere chi confermare, chi vendere, chi (non) acquistare.Sarri ha cominciato la sua avventura alla Juve pensando di mettere Ronaldo non al centro del progetto, perché già c’era, ma, o comunque vicino alla porta,(ha fatto 28 gol nella stagione, al Real in media ne realizzava quasi il doppio). Gliel’ha detto, anzidov’era in vacanza, e ha avuto il consenso del campione. Il quale, cammin facendo, ha probabilmente cambiato idea, tant’è vero che già nelle prime amichevoli che ha giocato è stato schierato sulla fasciaIl mercato, poi.veri o falsi che siano: Higuain, Mandzukic, Dybala. C’è chi ha fatto notare che Gonzalo era già stato fatto fuori dal Real ai tempi di Ronaldo: chi era stato a preferirgli Benzema, Florentino Perez oppure Cristiano? Fatto sta che nessuno è partito, per ora, e quindi Icardi non è arrivato. Già,Lui, Ronaldo, rimane sul trono. Costa 60 milioni lordi ogni anno, e non sono pochi. Dice che, dipende da come gli gira. E allora ha davvero senso che una grande società sia condizionata da un giocatore di 35 anni, per quanto fuoriclasse? Il dubbio rimane.@steagresti