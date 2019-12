Cinque partite di fila in cui Cristiano è andato a segno. Ed è tanta, tantissima roba per il fuoriclasse portoghese. Che adesso, davanti, ha solo la Lazio e la Supercoppa da conquistare. Sarebbe il 40esimo gl del 2019, un anno che l'ha visto protagonista ai massimi livelli e che regala una nuova dimensione anche al 2020 della Juventus. Con questo Ronaldo, del resto, è impossibile non sognare: soprattutto se coadiuvato al massimmo con Paulo Dybala in forma (anche mentale) strepitosta e da un Higuain sempre più voglioso e affamato di vittorie. Quota quaranta nel mirino, insomma. CR7 inizia a lavorare in ottica Lazio.