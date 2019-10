Domani Cristiano Ronaldo scenderà in campo per la terza volta in Serie A a San Siro con la sua Juve contro l'Inter, Il fenomeno portoghese andrà a caccia di un record, al momento appartenente a Shevchenko. Infatti, come riferito da Opta, Cristiano Ronaldo è andato in rete nelle sue prime due gare di Serie A giocate a San Siro: nell’era dei tre punti a vittoria, solo Andriy Shevchenko è riuscito a segnare in tutte le prime tre gare giocate in questo stadio nella competizione.