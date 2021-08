. Non è colpa sua, non ha sbagliato niente di clamoroso e anzi - è giusto ricordarlo - nell’ultima stagione. La sua unica responsabilità, che condivide con il gemello-nemico, è di. Così un fenomeno qual è stato, non essendo più tale, si è trasformato inIl cui costo di gestione, però, è rimasto esorbitante, appunto quello di un fenomeno. Perciò tanti, a cominciare dalla, stanno prendendo le distanze da lui. Con garbo, ci mancherebbe.ha un legame speciale con. Raccontando la sua prima avventura sulla panchina del Real, Carlo ha spesso sottolineato con ammirazione“uno che quando rientrava dalle trasferte alle 3 di notte, anziché correre dalla fidanzata, si fermava al centro sportivo per rimettere in sesto i muscoli”. Ma: “Con tutta la stima nei suoi confronti, non è vero che sto spingendo per averlo di nuovo al Real”.Laperòce l’ha, con tanto di contratto, eAnzideve cercare di sfruttarlo al massimo delle sue potenzialità, che ancora sono notevoli, limitando il peso della sua figura ingombrante, in campo e fuori.. Perché le possibilità che se ne vada ci sono ancora, in particolare alil quale - in caso di cessione diproprio al- potrebbe puntare su Cristiano per comporre un attacco difficile da gestire ma perfetto per entusiasmare le folle:. Dal punto di vista tecnico e dei rapporti personali un tridente del genere sarebbe complicato da gestire, come impatto mediatico avrebbe un effetto dirompente.Lanon può fare altro che attendere e. Cedereadesso, anziché perderlo tra un anno gratis, sarebbe un’operazione gradita dai vertici bianconeri. E anche da@steagresti