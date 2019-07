di Andrea Menon

RONALDO ALLA JUVE, UN ANNO FA. E' la nuova rubrica de ilBiancoNero.com, pensata e ideata per ripercorrere i passi del più grande colpo della storia bianconera, quello che ha sconvolto lo scorso mercato. Ronaldo alla Juventus, giorno dopo giorno, dai primi attimi all'ufficialità. Restate con noi!



6 luglio 2019. La smentita e la Consob. Condizioni accettate, affare quasi fatto. Eppure. Eppure non ci sono sicurezze, i tifosi vagano alla ricerca di certezze per un colpo che ancora non li convince fino in fondo. Qualcuno, però, ha deciso di crederci e allora l'entusiasmo inizia a crescere. Tutto il clima si fa molto più positivo, tanto che la Juve deve mettersi di mezzo, con un comunicato, ufficiale: "Torino, 6 luglio 2018 – Su richiesta della Consob, in relazione alle notizie diffuse recentemente dagli organi di stampa, Juventus Football Club S.p.A. precisa che durante la Campagna Trasferimenti la Società valuta diverse opportunità di mercato e all’eventuale perfezionamento delle stesse fornirà adeguata informativa nei termini di legge".



Parole che frenano qualsiasi possibile indagine su illeciti, qualsiasi intervento della Consob e accusa di aggiotaggio, ma che in realtà nella mente dei tifosi non fa che rinfrancare un pensiero: "La Juve, Ronaldo, lo sta trattando per davvero". E allora tra un perché e l'altro spuntano le cifre, gli accordi e le riunioni, fronte Madrid. Beppe Marotta e Fabio Paratici sono pronti a partire, in qualsiasi momento, alla volta di Madrid per chiudere l'affare Cristiano Ronaldo (anche se in realtà il volo sarà un altro).



Ma a che punto siamo? Siamo alla rottura su tutta la linea: rispetto, ma senza intesa. Florentino Perez e Cristiano Ronaldo sono più lontani che mai, decisi a lasciarsi nelle prossime ore. Una crisi iniziata a gennaio, tra scarsa fiducia e quella richiesta di abbassamento della clausola, con scrittura privata, - scrivevamo un anno fa - da 1 miliardo a 100 milioni. Un favore o uno sconto per le pretendenti? Da ambo le parti si è tramutato in mancanza di rispetto. Accresciuta dalla richiesta di un super rinnovo, vicino ai 40 milioni di euro. Rottura, ma ancora Perez non libera Ronaldo. Un altro dispetto. Il presidente però chiama a riunione la Junta Directiva, ovvero il Consiglio di Amministrazione dei Blancos: è pronto l'appuntamento clou, fissato per il 10 luglio. E Ronaldo dov'è? In Grecia, a Costa Navarino, dove viene paparazzato per la prima volta.