RONALDO ALLA JUVE, UN ANNO FA. E' la nuova rubrica de ilBiancoNero.com, pensata e ideata per ripercorrere i passi del più grande colpo della storia bianconera, quello che ha sconvolto lo scorso mercato. Ronaldo alla Juventus, giorno dopo giorno, dai primi attimi all'ufficialità. Restate con noi!



10 giugno 2018. E' il giorno dell'annuncio. Sono le 17.32 quando la Juventus conferma tutti i rumors, le voci e le indiscrezioni, comunicando ufficialmente di aver acquisito "a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Dos Santos Aveiro Cristiano Ronaldo a fronte di un corrispettivo di € 100 milioni, pagabili in due esercizi, oltre il contributo di solidarietà previsto dal regolamento FIFA e oneri accessori per € 12 milioni". Ma non solo: "Juventus ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva quadriennale fino al 30 giugno 2022". Quello che tutti stavano aspettando è diventato realtà, ma riviviamo insieme quei momenti: