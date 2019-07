RONALDO ALLA JUVE, UN ANNO FA. E' la nuova rubrica de ilBiancoNero.com, pensata e ideata per ripercorrere i passi del più grande colpo della storia bianconera, quello che ha sconvolto lo scorso mercato. Ronaldo alla Juventus, giorno dopo giorno, dai primi attimi all'ufficialità. Restate con noi!



7 luglio 2018. Il giorno dell'annuncio fake. Tutto pronto per il grande colpo. Almeno così sembra a giudicare dai rumors di mercato. Dalla Spagna, Marca rilancia: Cristiano Ronaldo è un giocatore della Juventus, ma affinché la trattativa vada in porto è necessario che il giocatore esca allo scoperto spiegando le sue ragioni. Un modo per tutelare Florentino Perez e giustificare l'abbassamento del prezzo da un miliardo a 100 milioni di euro.



Il possibile approdo di Ronaldo stuzzica tanto i tifosi della Juve quanto i giocatori: è il caso di Paulo Dybala che ammette ad alcuni amici di non vedere l'ora di stare a fianco di Cristiano, uno dei suoi idoli. Il popolo bianconero inizia a diventare fremente, incapace di trattenere l'ansia per l'annuncio del grande acquisto. I primi indizi spuntano fuori: Andrea Agnelli si lascia scappare un "Ronaldo presto sarà della Juve". Ed il diretto interessato ammette a chi lo incontra nelle vacanze in Grecia di essere in attesa di sviluppi sul suo futuro.



E se l'annuncio dell'acquisto del numero 7 dovesse concretizzarsi il giorno 7 del mese numero 7 dell'anno? Un pensiero machiavellico e complicato che però diventa realistico. Dalla Spagna arriva la notizia della conclusione dell'affare. Torino si lascia andare alla felicità ed espone le prime maglie di CR7. Poi la smentita: tutto falso, la trattativa non è ancora conclusa. Serve tempo e pazienza. La Juventus ed i suoi tifosi torna ad attendere.