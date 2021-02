Bisognerà fare un po' di spazio in più nel garage di casa Ronaldo. Cristiano, infatti, attende con trepidazione l'arrivo della nuovissima Bugatti Centodieci. Ancora qualche mese, probabilmente intorno ai dodici: un anno d'attesa per una macchina che da sola vale 8 milioni di euro ed è stata prodotta in soli dieci esemplari. A tal proposito ha parlato Kullig, responsabile dei PT Bugatti: "Non vediamo l'ora di uscire su pista di prova, così da mettere a punto il telaio. Il corpo vettura è di nuova concezione e sono stati effettuati cambiamenti in molte aree e abbiamo dovuto testarle utilizzando speciali programmi per computer".