Cristiano Ronaldo continua a vincere premi e trofei, soprattutto in Portogallo. In patria, il fenomeno della Juventus ha vinto l'undicesima volta il Globo d'Oro. Trofeo assegnato da SIC, emittente lusitana, allo sportivo più illustre e meritevole dell'anno. E la rivelazione dell'anno? Joao Felix, erede di CR7 e stellina dell'Atletico Madrid. Una gioia dopo la grande delusione per aver visto svanire il Fifa The Best.