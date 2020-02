Cristiano Ronaldo umiliato da Cuadrado pic.twitter.com/NdorjrMcAK — il Pala (@salpaladino) February 25, 2020

Non capita spesso vederedribblato e sbeffeggiato così come ha fatto oggidurante l'allenamento di rifinitura della Juventus in vista dell'ottavo di Champions domani con il Lione. E' il momento del classico torello, il portoghese è uno dei due al centro del cerchio che deve cercare di intercettare il pallone. Quando la sta per prendere entrando in scivolata su Cuadrado, il colombiano gli fa un cucchiaio per superarlo tra l'entusiasmo dei compagni e sorrisi generali.