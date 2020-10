1









Tutto bene quel che finisce bene. Anche se non è ancora finito nulla. Intanto, un primo sospiro di sollievo è arrivato: dopo la notizia della positività del portiere Lopes nel ritiro del Portogallo, lo staff medico dei lusitani ha subito provveduto a svolgere tamponi a tappeto per tutto il gruppo squadra. Chiaramente, Ronaldo compreso.



NEGATIVI - Come riferito dal commissario tecnico Fernando Santos in conferenza stampa, fortunatamente tutti i giocatori - Ronaldo compreso - sono risultati negativi. Cosa succede adesso? Già nelle prossime ore sembra previsto un nuovo giro di tamponi, così da scongiurare positività nell'imminente sfida dei campioni d'Europa. Il Portogallo giocherà contro gli ultimi padroni del Mondiale: si disputerà in Francia, domani sera alle 20.45, la super sfida tra Ronaldo e Mbappé.