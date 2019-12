Di coppia in coppia. Più un personal trainer e un bambino. Tony Falco nel mondo di Ronaldo, lui che cura ogni aspetto del fisico di Cristiano. Foto sulle moto d'acqua in questi giorni di vacanze natalizie che Cristiano ha deciso di trascorrere con gli amici (tra questi anche Edu Aguirre, giornalista de El Chiringuito) a Dubai. 'Enjoy the view', scrive Falco. Parafrasando quanto scritto da Georgina nell'ultimo post che ha infiammato i social.