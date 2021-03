DAL SITO UFFICIALE DELLA JUVENTUS



Quella che ha deciso Cagliari-Juve è stata la seconda tripletta più veloce in carriera per Cristiano Ronaldo: tre gol nei primi 32 minuti, solo contro l'Espanyol nel settembre 2015 ha fatto meglio, in 20 minuti. Una Tripletta "perfetta", con gol di destro, di sinistro e di testa per Cristiano Ronaldo: la prima per un giocatore della Juventus in Serie A da agosto 2007 (Trezeguet contro il Livorno).



Cristiano ha segnato 87 gol in carriera nel mese di marzo, record per lui in un singolo mese tra club e nazionale maggiore. Sono otto le marcature multiple in questa Serie A per lui nessun giocatore dei maggiori cinque campionati europei ne conta di più in stagione. Con i gol alla Sardegna Arena, ha ora segnato in tutti i 18 gli stadi in cui ha giocato in Serie A, segnando il quinto gol di testa, nei maggiori cinque campionati europei hanno fatto meglio solo Delort, Calvert-Lewin e Kalajdzic (sei).



GLI ALTRI FACTS



Nel 2021 la Juventus ha segnato sette volte almeno tre gol; solo l’Atalanta (otto) ci è riuscita in più occasioni nel periodo.



Juan Cuadrado ha fornito sei assist in questo campionato, in una singola stagione tra Serie A e Premier League non ha mai fatto meglio.



Federico Chiesa (tre assist e quattro gol) ha preso parte a sette reti nelle ultime sette partite con la Juventus.



Quella di ieri è stata la 300ª partita di Juan tra Serie A e Premier League.



Per la prima volta in stagione sono partiti insieme titolari Kulusevski, Chiesa, Morata e Ronaldo.