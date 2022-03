Cristiano Ronaldo continua a scrivere la storia e nella settimana più calda e ricca di polemiche si prende un altro record: ora è il miglior marcatore nella storia del calcio. Il portoghese è tornato titolare in Manchester United-Tottenham e ha risposto alle critiche alla sua maniera, con i gol. Tre per l'esattezza, che gli permettono di portarsi a casa il primato: sono 807 le reti realizzate in carriera da CR7, che supera così l'ormai ex numero uno negli archivi della Fifa, Josef Bican (805) e diventa il miglior goleador di sempre.