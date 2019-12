Cristiano Ronaldo ha vinto per la sesta volta in carriera il premio di miglior calciatore ai Globe Soccer Awards di Dubai. L'attaccante della Juventus ha ritirato il premio di fronte alla compagna Georgina ed al figlio primogenito. I piccoli, come svelato dallo stesso CR7, attendevano la delegazione in albergo prima di ripartire alla volta di Torino dove tra poche ore la Juve tornerà ad allenarsi in vista del match contro il Cagliari, in programma lunedì 6 gennaio. Intanto il "clan" Ronaldo esulta sui social per il riconoscimento dell'attaccante bianconero. Una delle sorelle, Katia, ha esultato di fronte alla statua del fratello a Madeira, l'altra sorella Elma, ha pubblicato una storia polemica: "Non vede chi non vuole vedere, o forse era un regalo di Natale..."



GEORGINA E GLI AMICI - Gli amici di sempre, Miguel Paixao e il giornalista Edu Aguirre (presente in prima persona a Dubai), hanno condiviso messaggi social per congratularsi con Ronaldo, così come ha fatto la stessa Georgina con un post Instagram: "Un giorno da sogno, complimenti vita mia per questo premio meritatissimo. Grazie a Dubai per essere così speciale, vi amiamo". Nella gallery tutte le reazioni di sorelle, amici ed entourage di Ronaldo al premio ricevuto a Dubai da CR7