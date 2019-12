Ronaldo, nell'intervista a DAZN, si sofferma sugli aspetti della cultura italiana. Dal calcio (e i difensori) fino al cibo: "Quanto è difficile fare gol da 1 a 10? 7. I difensori più forti sono i giocatori con cui mi alleno: Bonucci, Chiellini e De Ligt. Prima era stato Chiellini, ho giocato contro di lui in Champions ed è sempre stato difficile. Il cibo? Mi piace molto, in generale la cultura italiana. Serie A e Champions, la differenza? E' tutto diverso, la Champions è la miglior competizione nel mondo per un club. Amo giocarla più di qualsiasi altra competizione. Giocatore più forte? Per ora sono io, l'anno prossimo non lo so".