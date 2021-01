"Altri 3 punti importantissimi! Avanti così". E' il commento didopo la vittoria dellacon la Sampdoria. Il portoghese ha scelto delle foto decisamente emblematiche: la prima, con, autori rispettivamente del gol e dell'assist che hanno chiuso la partita, arrivati dopo un lancio pazzesco proprio di CR7. La seconda vede la squadra per intero, nel momento del calcio d'inizio: classica foto di rito per una gara che la Juve ha ammaestrato e dominato, per una parte ha pure sofferto. Ma quanto sono importanti questi tre punti, esattamente come dice Cristiano...