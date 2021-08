, nel classico vernissage di Villar Perosa,. Adesso, con il contratto in scadenza tra un anno, CR7 potrebbe iniziare quella che con grande probabilità sarà la sua ultima stagione in bianconero.- Il contratto di Cristiano Ronaldo scade nel giugno del 2022. La Juventus, per strapparlo al Real Madrid, lo aveva convinto con un ingaggio monstre da 31 milioni di euro annui. Con la crisi legata alla pandemia, però, il club bianconero deve ridurre i costi degli ingaggi e in Europa sono rimaste pochissime le squadre in grado di garantire la stessa cifra al portoghese, che, seppur ancora in ottima forma fisica, si presenterà all’inizio della prossima stagione con 37 candeline.- Il Paris Saint Germain, dopo aver acquistato Messi, sogna di comporre la coppia più forte di sempre sotto la Tour Eiffel. Il passaggio di CR7 a Parigi, però, dipenderà molto probabilmente dalla scelta di Kylian Mbappé, che ha il contratto in scadenza nel 2022 e potrebbe tentare una nuova avventura col Real Madrid. Le altre piste portano a un ritorno in Premier League, al passaggio il MLS, o a un romantico ritorno allo Sporting Lisbona, club che gli ha permesso di muovere i primi passi tra i campioni.