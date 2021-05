#CR7 trasloca le 7 supercar dal suo garage di Torino via Roclo Cargo, azienda trasporti di Lisbona Vuol dire tutto? Vuol dire niente?

(Video @persemprecalcio) pic.twitter.com/qX9moM93mr — Giacomo Scutiero (@SCUtweet) May 17, 2021

Cristiano Ronaldo, si racconta, starebbe spostando le sue 7 super macchine da Torino in un luogo indefinito. Lisbona? Parigi? Manchester? Il suo museo per qualche evento particolare? Quest'ultima ipotesi è suggerita dall'azienda di trasporti Rodo Cargo, che ha sede a Lisbona. Momentaneo o definitivo non è dato sapere al momento, anche se il tempismo non fa certo ben sperare i tifosi bianconeri e quelle auto lasciato Torino per la prima volta dopo 3 anni. Ecco allora che torna viva la questione mercato, sempre in agguato. C'è sempre da definire il futuro del portoghese alla Juve, che passa anche dalle ultime due partite e da quell'anno di contratto restante... Intanto, però, spunta questo video