Vero che nel calcio senza spettatori dovuto al coronavirus il fattore campo ha un valore molto relativo. Ma fa impressione notare il dato dei gol in trasferta di Cristiano Ronaldo in questa stagione. Per la Juventus infatti, lontano dall'Allianz Stadium, il fuoriclasse portoghese è stato un fattore determinante con un gol a partita.

Una media dovuta al ruolino di 13 gol in 13 partite tra tutte le competizioni: doppietta all'Olimpico contro la Roma un girone di campionato fa, doppietta a Cesena contro lo Spezia al rientro dal Covid, altro gol romano contro la Lazio e doppiette con Genoa e Parma, doppietta Champions a Barcellona, fino a quella di ieri sera a San Siro contro l'Inter in Coppa Italia.