‘Ne è rimasto solo uno’, così titola l’edizione odierna di Tuttosport nello spiegare come Cristiano Ronaldo abbia scalato l’olimpo della classifica marcatori all-time in poco più di tre settimane. Il gol di ieri contro il Napoli è valso il sorpasso a Romario a quota 772 reti, una in meno di CR7 a 773. Adesso manca solo Josef Bican, primo di sempre a 805.