Sospiro di sollievo per Maurizio Sarri, Cristiano Ronaldo ieri è tornato in gruppo e dovrebbe essere a disposizione per la gara di domani contro la Spal. Secondo La Gazzetta dello Sport, se sta bene, il portoghese potrebbe partire dal primo minuto nell'anticipo di campionato, nella sfida di Champions contro il Bayer Leverkusen la settimana prossima e contro l'Inter tra nove giorni. L'allenatore rinuncerà a CR7 solo se sarà il gicoatore a chiedergli di andare in panchina.