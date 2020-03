#CR7 ha portato la famiglia a #Madeira, pieno di valigie e https://t.co/68xH4OWlod sua famiglia non rientrerà in #italia.Per me,ha fatto benissimo a portare i suoi in un posto dove senti che siano piu’ al sicuro,ma le critiche sono solo per gli italiani che vanno al sud,giusto? — Claudia Garcia (@claubgarcia) March 11, 2020

è in Portogallo per stare vicino a mamma Dolores dopo l'improvviso ictus di qualche giorno fa e per festeggiare il compleanno della sorella Katia. Giovedì mattina lui rientrerà in Italia con un volo autorizzato, la famiglia no. Rimarrà a Madeira con tanto di babysitter. A commentare la scelta dell'attaccante della Juventus è la giornalistache su Twitter lancia una provocazione: "CR7 ha portato la famiglia a Madeira, pieno di valigie e babysitter. La sua famiglia non rientrerà in Italia.Per me, ha fatto benissimo a portare i suoi in un posto dove senti che siano più al sicuro, ma le critiche sono solo per gli italiani che vanno al sud, giusto?".