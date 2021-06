Massimo Marianella, intervenuto negli studi di Sky Sport, ha parlato del futuro di Cristiano Ronaldo, la cui permanenza alla Juventus è tutt’altro che certa: "Secondo me Cristiano Ronaldo non tornerà al Real Madrid. Lui dopo Ancelotti? Ci sono altri che devono tornare? Secondo me come spesso accade ha ragione la mamma: lei disse che quando era al Manchester United doveva alzare l’asticella e andare al Real Madrid e ora sogna il ritorno allo Sporting Lisbona. Io penso che accadrà".