Cristianotorna in Italia. Lo farà per giocare a Bergamo, contro l'Atalanta: è la prima volta che farà rientro nel nostro Paese dopo l'esperienza alla Juventus. Ecco il suo messaggio, pubblicato sui social."Ritorno in Italia, un paese che ha accolto me e la mia famiglia così bene, un posto incredibile che sarà per sempre nel mio cuore. So per esperienza che non è mai facile giocare a Bergamo contro una squadra come l'Atalanta, ma faremo del nostro meglio per mantenere il primo posto nel nostro gruppo. Questa è la Champions League e noi siamo il Manchester United! Siamo al nostro posto! Andiamo, Devils",