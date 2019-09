Cristiano Ronaldo corre veloce verso la Spal. Il portoghese si è rivisto in campo, è tornato in gruppo dopo aver saltato la gara di Brescia per un problema all'adduttore. Nel mirino di Cristiano c'è la sfida di sabato alle 15 contro la squadra di Leonardo Semplici e vuole fare di tutto per esserci.



PRECAUZIONE - Maurizio Sarri però non vuole correre rischi, e lo schiererà solo se sarà rassicurato dallo staff medico sulle condizioni del giocatore. Se sarà recuperato completamente giocherà, altrimenti sarà diffcile vederlo in campo. La situazione sarà da monitorare ora dopo ora nella giornata di domani, soprattutto in vista del prossimo impegno di Champions in programma martedì prossimo contro il Bayer Leverkusen. Intanto la Juve sorride preparando la gara con la Spal, Ronaldo è tornato in gruppo.