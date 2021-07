E' quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che racconta come CR7 sarà regolarmente presente il 25 luglio alla Continassa, come detto anche da Pavel Nedved. Ieri vi abbiamo raccontato la situazione legata al portoghese (QUI) e oggi la rosea torna a parlare del futuro del campione, che nei giorni scorsi avrebbe comunicato al club di essere impaziente di riprendere ad allenarsi. Le vacanze avrebbero infatti scacciato tutti i dubbi sulla permanenza in bianconero e alle sue parole confortanti seguono quelle del suo agente Jorge Mendes che due settimane fa aveva rassicurato lo stesso presidente Andrea Agnelli. La trattativa con il Psg, almeno un contatto c'è stato, e la ricerca di nuove strade non ha portato frutti e il portoghese, che mai aveva comunque palesato al club la voglia di addio, è più vicino alla permanenza. Anche se la strada parigina non è del tutto chiusa e resta legata all'asse Real Madrid-Mbappé.La Juventus è ancora la casa delle sue ambizioni, dove torna per vincere e puntare al meglio: la Champions League, per sé e per il mondo juventino. E il rinnovo? "Sotto questo profilo - scrive la Gazzetta - va interpretata l’iniziativa del suo agente Mendes delle scorse settimane, con l’intenzione di riflettere sull’idea di un eventuale rinnovo. Ovviamente per approfondire queste tematiche occorre aspettare il rientro del presidente Andrea Agnelli, attualmente in vacanza". Una partita delicata, che i vertici bianconeri maneggiano la materia con grandissima cautela.