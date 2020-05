“Cristiano Ronaldo non ha limiti, ammiro la sua implacabile forza di volontà.La sua generosità fuori dal campo non è pienamente riconosciuta”. Il presidente del PSG Nasser Al-Khelaifi ha incensato Cristiano Ronaldo, attaccante della Juventus che oggi è tornato alla Continassa dopo più di due mesi di lontananza dal centro tecnico bianconero. "Resta sempre motivato dal desiderio di migliorarsi giorno dopo giorno, spingendosi oltre i propri limiti. Ammiro questa sua forza di volontà implacabile. È un grande esempio per tutti gli atleti del futuro", ha concluso il n.1 del PSG.Parole, quelle del presidente dei transalpini che sanno di "chiamata" per il campione portoghese che va in scadenza con la Juve nel 2022. Ad oggi CR7 non ha intenzione di lasciare Torino, né la Juve vuole privarsene. La volontà del presidente dei parigini, però, è quella di mettere a segno un grande colpo come quello di Ronaldo. I soldi non sarebbero un problema. Come scrive Fanpage, basta un cenno di Ronaldo per far partire la trattativa, con lui e con la Juventus. Intanto lo sceicco ha iniziato a muovere le acque...