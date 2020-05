Cristiano Ronaldo torna alla Continassa ma la Juve potrebbe "nasconderlo" per il rischio assembramenti. Come si legge su Il Corriere dello Sport: "Dopo la riapertura di questi giorni ma con ad esempio le scuole chiuse, il rischio di un assembramento fuori dallo Juventus Training Center piuttosto che all'esterno del J Medical è quanto la società bianconera punta giustamente a evitare il più possibile. Ecco che quindi i testi medici a cui dovrebbe essere sottoposto potrebbero vedere Cristiano Ronaldo essere condotto nella struttura sanitaria da ingressi secondari e non accessibili al pubblico".