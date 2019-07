Stretching, lavoro atletico e niente palla, almeno per oggi. Questo, secondo quanto riporta Sky Sport, il report dell'allenamento di Cristiano Ronaldo che oggi si è presentato al J Medical e poi alla Continassa per il primo allenamento della stagione. CR7 ha conosciuto alcuni dei nuovi compagni come Adrien Rabiot, oltre a tutto il nuovo staff tecnico guidato da Maurizio Sarri. Un inizio di stagione soft per l'attaccante portoghese nella sessione mattutina, unica di oggi al centro tecnico della Juventus che si allenerà anche domani prima di tornare a fare doppie sedute nella prossima settimana.