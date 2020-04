Secondo quanto scrive il Mundo Deportivo "​Cristiano Ronaldo non scompare dai radar" del Real Madrid. Il portoghese della Juventus, classe 1985, non lascia indifferente il presidente Perez. Lo stesso Cristiano, oggi, ha voluto mandare un messaggio di auguri per Pasqua. "​Auguriamo a tutti una felice Pasqua", le parole del portoghese. Che poi aggiunge il classico hashtag #stayhome. Il campione portoghese si trova a Madeira da ormai oltre un mese ma secondo quanto riportano i media del suo paese avrebbe cambiato casa da poco in cerca di maggior privacy.