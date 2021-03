Ronaldo di nuovo al Real? Proprio "una vecchia idea". A raccontarlo è l'edizione di AS, che sottolinea come la possibilità di un nuovo approdo di Cristiano a Madrid sia arrivata addirittura due anni fa, nel 2019, e dopo appena un anno dall'arrivo di Cristaino a Torino. Perez chiarì con CR7 quando fece ritorno nella capitale spagnola. Allora, Ronaldo fece orecchie da mercante, ma adesso è seriamente intenzionato. Secondo quanto riportano in Champions, è tornato recentemente a valutare l'ipotesi. Che non è facile, che non è scontata. Che però in qualche modo può essere formalizzata.