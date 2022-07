è tornato ad allenarsi e l'ha mostrato in una foto apparsa sui suoi social. "Working in progress…", questa la caption dell'immancabile foto a testimoniare il lavoro svolto e l'obiettivo posto verso il futuro. CR7 infatti, come annunciato nei giorni scorsi, tornerà in campo domani contro il Rayo Vallecano. Sarà la prima di tante gare stagionali con lo United o l'ultima prima di toccare nuovi lidi? Vedremo, intanto CR7 è tornato, più in forma che mai e pronto a far segnare nuovi record.