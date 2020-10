7









Cristiano Ronaldo torna a Torino. Il fuoriclasse portoghese è partito intorno all'ora di pranzo da Lisbona e in queste ore sta rientrando in Italia, dove svolgerà il periodo di quarantena così da poter tornare quanto prima a disposizione per la Juventus.



QUARANTENE DIVERSE - Ronaldo, in volo verso Caselle con un jet privato, non infrange nessuna legge o regolamento: il Portogallo non è tra i paesi 'a rischio' secondo le stime del Ministero della Salute, pertanto - garantendo l'incolumità di tutto l'equipaggio - il giocatore ha potuto organizzare lo spostamento. Arrivo previsto a breve, poi il trasferimento nella sua casa torinese. Lo attende l'intera famiglia, rimasta in Italia in questi giorni.



