Cristianotorna a parlare del suo addio al canale ufficiale dello"Qui abbiamo un potenziale enorme. Giocatori fantastici, un buon allenatore e una buona squadra. Dobbiamo costruire la mentalità per vincere la Premier League e anche la Champions League"."Io sono qui per aiutare la squadra. Penso che abbiamo gli 11 in campo e fuori in grado di farlo come me. Abbiamo una buona squadra, come vi ho detto. Lo spirito è quello giusto".