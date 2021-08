Cristianotorna a parlare dopo l'addio alla Juventus. Il fuoriclasse portoghese, in attesa di ufficializzare il suo ritorno al, è rientrato in nazionale dove affronterà nei prossimi giorni gli impegni della selezione allenata da Santos., attraverso i suoi profili social, ha raccontato la felicità di ritrovarsi con la maglia del Portogallo: "Sempre un orgoglio tornare in nazionale e rappresentare il nostro paese", le parole di CR7. Al momento, ancora nessun riferimento allo United.