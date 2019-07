Florentino Perez and Cristiano Ronaldo at the MARCA awards ceremony.pic.twitter.com/xRdTZb6Y3s — TeamCRonaldo (@TeamCRonaldo) July 29, 2019

Una foto che può voler dire tanto, tantissimo. E una foto che racconta pure una pace fatta, dopo le scorie di un anno fa.s'abbracciano davanti alle camere del Marca Leyend Award: è stato proprio il presidente del Real a premiare il portoghese con l'ambito trofeo del principale quotidiano spagnolo.Presente, come racconta l'immagine in basso, anche Jorge Mendes. A Madrid, CR7 è stato accompagnato dalla famiglia e soprattutto dal super procuratore, che è rientrato nella capitale spagnola anche per le classiche questioni di mercato. A tenere banco è stata però la giornata di Cristiano. E di Florentino. Di nuovo insieme dopo lo strappo di un anno fa.