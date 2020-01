Un ritorno a Madrid da eroe. Così come se n'è andato.. Tranquilli, tifosi bianconeri: il viaggio del portoghese da Torino a Madrid è per motivi... di affari. Già, Cristiano si toglie pantaloncini e scarpini e diventa imprenditore per un attimo.- CR7 ha annunciato che aprirà un nuovo hotel a Madrid: il PestanaCR7, che sorgerà in pieno centro sulla Gran Vìa della capitale spagnola.. Calcio ma non solo per Cristiano, pronto a crescere anche negli investimenti.