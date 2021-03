Dopo ogni turno di campionato, su Calciomercato.com si può leggere la top-11 di giornata, con tanto di pagella per ognuno dei giocatori inseriti. Oggi non poteva mancare Cristiano Ronaldo, mattatore della vittoria della Juventus per 3-1 ieri sul campo del Cagliari. In questa speciale formazione, il fuoriclasse portoghese fa coppia in attacco col serbo Dusan Vlahovic, grande protagonista della vittoria della Fiorentina sabato a Benevento. Questa la pagella di Ronaldo: "Tripletta anche per CR7 che si riscatta (parzialmente...) in campionato dopo la disfatta in Champions League".