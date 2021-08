Cristianoesalta i tifosi dello United. Come racconta il Corriere dello Sport in edicola, Ronaldo torna a Old Trafford: o meglio, “torna a casa” per quanto riguarda il Manchester United (anche se di “case” ne ha avute diverse). Per il Corriere, "l'entusiasmo del popolo dei diavoli rossi schizza subito alle stelle. E, inutile sottolinearlo, la soddisfazione è doppia anche per il modo in cui e' arrivato: “soffiato” al Manchester City. Proprio quel City che da anni li eclissa sul campo e quel City che, anni fa, si vantò di avere “soffiato” Carlos Tevez proprio allo United di Sir Alex Ferguson".