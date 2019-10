Storie di sponsor, di testimonianze e di testimonial. Come racconta Tuttosport, Ronaldo è il protagonista di una nuova campagna pubblicitaria per un noto marchio di shampoo: durante il messaggio commerciale, CR7 lancia un messaggio molto bello: "Mantenere la mente libera dai dubbi costruendo la resilienza è la chaive per mantenere la tua salute mentale!". Non solo CR7, però. Anche Georgina Rodriguez, la compagna, è ormai parte importante degli 'affari di famiglia'. In questi giorni, infatti, la Rodriguez è andata in Cina per presentare dei prodotti di bellezza di un noto marchio spagnolo. Era una delle poche avventure senza il suo Cris.