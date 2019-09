Cristiano Ronaldo sarà testimonial dell'Università eCampus. Questa la notizia riportata questa mattina da Il Corriere dello Sport, che sottolinea come il fenomeno portoghese abbia deciso di far parte della campagna pubblicitaria in uscita per domenica. E non solo: CR7 avrebbe anche deciso di donare ben 36 borse di studio agli studenti meno fortunati, così da poterli sostenere nel proprio percorso universitario. Ronaldo non è soltanto un fenomeno assoluto in campo, ma ha anche un cuore d'oro.